Maxi vincita con un grattino, caccia al milionario di Cesenatico

Cesenatico (Cesena), 5 febbraio 2024 – In Romagna c’è un nuovo milionario. A Cesenatico un giocatore ha in fatti centrato una vincita da 2 milioni di euro, puntando su un gratta e vinci.

E’ accaduto la settimana scorsa al bar “Isole Sottovento”, al numero 30 di via Cesenatico, il locale vicino al principale ingresso cittadino. La dea bendata ha baciato un cliente e molto probabilmente si tratta di una persona del posto, perché in questo periodo non c’è movimento turistico, anche se non è da escludere un lavoratore pendolare o una persona di passaggio.

Il fortunato ha acquistato un biglietto del gratta e vinci “Nuovo 50X” e con 10 euro ha vinto i due milioni.

Si tratta di un tagliando con il moltiplicatore, una serie molto apprezzata dai giocatori. Se chi lo acquista gratta nei “tuoi numeri” una o più volte il numero giusto, si aggiudica il premio o la somma dei premi corrispondenti; se trova invece uno dei numeri bonus vince 5 o 10 volte il premio corrispondente, tuttavia se nei “tuoi numeri” trova il simbolo x5, x10, x20 o x50, automaticamente vince 5, 10, 20 o 50 volte il premio corrispondente, come riportato dall’agenzia Agimeg che oggi ha comunicato la notizia, facendo saltare di gioia anche il proprietario del bar, l’imprenditore cinese Xiaoping Bai conosciuto in città come Francesco, il quale gestisce l’attività assieme alla figlia Weina Bai ed al genero Franco.