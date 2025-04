Metal detector, al ‘Garrett contest’ 300 in gara e le bellezze sudamericane

Il modenese Giovanni Zoboli ha vinto la nona edizione del Garrett Contest, la più importante gara europea di metal-detector che si è svolta domenica in piazza Costa a Cesenatico, nella cornice del grattacielo, della ruota panoramica e del Grand Hotel. All’evento hanno partecipato trecento cercatori. In una giornata caratterizzata da un alternarsi di sole e splendente e nuvole, il cercatore di metalli emiliano ha raggiunto i 27 punti, superando di due lunghezze il cesenate Davide Valzania (25) e di tre il milanese Andrea Mancuso (24). La prima delle donne è stata Barbara Sacchetti con 15 target recuperati, che la collocano al 21esimo posto della classifica assoluta. Per Giovanni Zoboli la vittoria è stata il coronamento di un sogno lungo due anni fa, visto che nel 2023 giunse secondo dietro Simone Montaletti di Forlimpopoli, ieri classificatosi al settimo posto, mentre lo scorso anno dovette arrendersi per un solo target all’anconetano Andrea Valeri quest’anno giunto dodicesimo. È stata una bella manifestazione per gli appassionati di ricerche con metal detector, con il Garrett Contest che, per un’intera giornata, ha animato il lungomare di Cesenatico con tre coreografie della Dance Dream e con gli stacchetti estemporanei delle detectorine, quattro modelle che hanno portato in riviera una ventata di energia sudamericana.

Giacomo Mascellani