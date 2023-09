’Nibble Network’ e il patto di connettività solidale

’Nibble Network’, il provvider di connettività Internet con sede a Bagno di Romagna, è disponibile a stringere un ’Patto di connettività solidale’ con i Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Arezzo, l’Unione del Comuni della Valle del Savio, l’Unione montana dei Comuni della valtiberina Toscana e, attraverso i Sindaci, con i relativi distaccamenti della Protezione Civile.

Questo patto mira a colmare la differenza nelle competenze digitali residue nelle zone montane del territorio tosco-romagnolo, l’Alta Valle del Savio e la Valtiberina, e a mettere a disposizione la propria infrastruttura tecnologica in caso di crisi ed emergenze climatiche. Il ’Patto di connettività solidale, rappresenta l’impegno di Nibble ad assicurare presenza e continuità delle comunicazioni internet del territorio coperto dalla propria rete e a fornire supporto tecnologico tempestivo e gratuito in situazioni di improvvisa necessità che potrebbero compromettere i collegamenti digitali.

Dice Alessio Galletti di Nibble Network: "La nostra missione, dopo aver connesso quasi 200 località fra comuni e piccole frazioni al di qua e al di là del confine tra Romagna e Toscana, rimane quella di colmare il digital residuo nelle zone ancora poco servite e fornire connettività immediata nei casi di urgente necessità, come accaduto in recenti situazioni critiche. Ricordiamo quello della alluvione di maggio, quando una scuola primaria di Ranchio di Sarsina, pur collegata con un altro operatore, rimase improvvisamente off line e tornò a connettersi solo grazie all’intervento Nibble".

Gilberto Mosconi