Nove Colli con vista sul Tour

La volata è partita il 14 maggio con la tappa tutta cesenate del Giro d’Italia. E un’altra tappa, di avvicinamento, è quella in programma oggi con i 10mila della Nove Colli. Poi un lungo rettilineo che ci porterà, il 30 giugno del 2024, allo storico sbarco del Tour de France a Cesenatico che ospiterà la partenza della seconda tappa. Un’omaggio doveroso a vent’anni di distanza dalla morte di Marco Pantani che sulle strade della ’Grande Boucle’ ha compiuto imprese memorabili. Un appuntamento straordinario per il nostro territorio da sfruttare al meglio. La strada è ancora lunga, ma l’importante è non smettere di pedalare e arrivare all’evento ben saldi in sella.