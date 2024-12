Nuova attività a Zadina, apre la Locanda dei Pini

È stata inaugurata la Locanda dei Pini, un nuovo ristorante pizzeria in viale dei Pini a Zadina. Per il taglio del nastro, in una serata molto partecipata, il sindaco Matteo Gozzoli si è complimentato con la proprietà, la società Glamping che fa capo alla famiglia dell’operatore turistico Terzo Martinetti, ed i nuovi gestori che sono Gabriele Piscitelli con la moglie Annalisa e il cugino, anch’egli Gabriele. Un socio si occupa di sfornare pizze e sfiziosità, l’altro segue la cucina di carne e di pesce, mentre Annalisa sovrintende alla conduzione.