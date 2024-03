Nuova Virtus, che slancio. La salvezza è a un passo

Terza vittoria in quattro partite per la Fse Nuova Virtus Cesena che battendo in casa San Lazzaro 68-63 guadagna 8 punti di vantaggio sui fanalini di coda del torneo Finale Emilia e Peperoncino, a 5 giornate dal termine della poule playout del campionato di serie B di basket femminile. La squadra di coach Chiadini è in effetti riuscita a mettere al sicuro la categoria (non ancora matematicamente, ma i giochi ormai paiono molto ben delineati) centrando così l’obiettivo stagionale, dimostrando in più occasioni di avere un valido potenziale sul quale investire in ottica di consolidamento futuro.

La partita. Il match vede le giocatrici felsinee prendere da subito il controllo delle operazioni sia in attacco che in difesa; la Virtus invece fatica a trovare i punti che servono per non far scappare la squadra ospite fino all’ingresso della ‘acciaccata’ Clementi, ancora non al 100% dopo i postumi del trauma cranico rimediato 15 giorni fa a Fidenza, la quale si fa trovare pronta a concretizzare i tre assist forniti da Nociaro (13-21 al 10’). Nel secondo periodo la musica cambia: la tripla di Cedrini suona la carica per la Fse e Andrenacci sfodera una prestazione da incorniciare: con 12 punti, 4 rimbalzi e 5 falli subiti in dieci minuti di gara trascina le padrone di casa da -8 a +8 sul punteggio di 37-29 che costringe l’allenatore di San Lazzaro a correre ai ripari rimettendo in campo l’artiglieria pesante; sarà così Marchi con due triple a riportare in partita San Lazzaro (38-34 al 20’).

Nel terzo periodo le difese sembrano aver preso le misure agli attacchi avversari. Mentre si segna poco e si battaglia tanto, Battistini tira fuori il meglio di sé, con 3 su 3 dal campo, un rimbalzo offensivo, due palle recuperate e tre assist.

Sono gli ingredienti che fanno volare la Fse Cesena fino al +17, complice anche una Girelli che eccelle in difesa e a rimbalzo (55-41 al 30’). Nell’ultimo quarto San Lazzaro tenta il tutto per tutto per rientrare in partita, ma la Nuova Virtus gestisce il cospicuo vantaggio acquisito con sufficiente freddezza, incamerando i due punti che profumano di salvezza.

Luca Ravaglia