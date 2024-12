"Occupazione abusiva, cosa fa Lattuca contro il degrado?"

"Ennesima occupazione abusiva a Cesena. Questa volta, però, non si tratta di strutture periferiche ma di un edificio in corso Sozzi dove gli occupanti si sarebbero introdotti passando da via Giovanni XXIII, sotto gli occhi di molti residenti". Il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi attacca sull’episodio avvenuto in centro storico. "Nei mesi scorsi avevo presentato in Consiglio comunale una mozione per sensibilizzare la giunta sul grave problema delle occupazioni abusive che ormai interessa molte località compresa la nostra città. Inutile dire che la maggioranza sempre più allineata alla sinistra radicale ha bocciato la mozione legittimando nei fatti l’occupazione fraudolenta di proprietà private. L’episodio, raccontato dai media cesenati, è di estrema gravità perché significa che in città sono presenti soggetti che si sentono autorizzati e liberi di fare ciò che vogliono. Siamo in molti a domandarci quali iniziative assumerà il sindaco Enzo Lattuca per prevenire il degrado e altri episodi analoghi".