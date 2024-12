Pensione di reversibilità: il successo del patronato Inapa Confartigianato Cesena

Nella giungla pensionistica è importante poter contare su partner accreditati per venire a capo delle problematiche complesse in cui ci si può imbattere, come dimostra la vicenda che ha visto protagonista il patronato Inapa Confartigianato Cesena.

"Si è rivolta a noi una anziana signora cesenate – spiega il responsabile di Inapa Cesare Miliani - che dopo la morte del marito non aveva ottenuto la pensione di reversibilità. Abbiamo esaminato le carte, appurato che c’erano gli estremi e a suo favore abbiamo presentato istanza per l’ottenimento della pensione ai superstiti che è stata accolta e liquidata con decorrenza a partire dal 2003, prima non era possibile. L’importo totale ammonta a oltre 74mila euro.

Per il nostro patronato è stata una grande soddisfazione far ottenere quanto dovuto all’interessata che si era ritrovata sino ad oggi senza gli importi spettanti. Inapa fa della professionalità e del rapporto personalizzato e fidelizzato con i propri interlocutori i propri punti di forza come anche questa vicenda dimostra.