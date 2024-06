Polemica su un video virale: "Boxe clandestina tra ragazzi": "No, solamente una messinscena"

Il video di un incontro di boxe tra giovanissimi nella zona della Stazione ferroviaria di Cesena rimbalza in questi giorni via social network da un telefonino all’altro. Le immagini di un violento combattimento di ragazzi in guantoni tra due ali di folla richiamano l’allarme degli scorsi mesi per incontri clandestini in vari luoghi della città, col sospetto di un giro di scommesse clandestine. Il consigliere comunale leghista Fabio Biguzzi ancora una volta lancia l’allarme con preoccupazione, ma a stretto giro di posta arriva la smentita del sindaco Enzo Lattuca.

"Combattimento clandestino o rissa? – attacca Biguzzi – Propendiamo per la prima ipotesi, ovvero che il video che ci è arrivato testimoni l’ultimo caso di combattimenti tra giovani che si svolgono in alcuni luoghi della città. Questa volta siamo nell’area della stazione ferroviaria, ormai diventata il punto nevralgico del degrado cittadino".

Ma da Palazzo Albornoz la smentita della ricostruzione di Biguzzi è netta e chiara. Dice il sindaco Lattuca: "Si trattava di un set di un video girato ieri, una messinscena, non un vero combattimento. Dispiace per l’approssimazione con cui si generano allarmi. Dispiace ancor di più se viene da chi ricopre ruoli istituzionali. L’occasione per la Lega per attaccare l’Amministrazione era troppo ghiotta, in campagna elettorale poi... Serviva lanciare accuse subito, senza prendersi la briga di informarsi e verificare". Biguzzi però rincara la dose: "Il video circola su molte chat. Nessuno parla di finzione. E se anche fosse una finzione, ci sono le autorizzazioni? E’ tutto lecito davanti alle scuole? Che messaggio dai così ai ragazzi?".