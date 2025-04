Ricette contraffatte per avere farmaci stupefacenti, preso 22enne

A Longiano un 22enne utilizzava ricette contraffatte per acquistare farmaci a base di sostanze stupefacenti. E’ stato denunciato dai carabinieri. Nel febbraio scorso i carabinieri di Longiano, dopo alcune segnalazioni da parte di farmacie della zona, hanno svolto accertamenti su un giovane che si presentava con delle ricette sospette con prescrizioni di farmaci a base di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Longiano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno accertato che le ricette utilizzate erano contraffatte e prescritte all’insaputa dei medici di cui riportavano l’intestazione. Così il sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì ha emesso un decreto di perquisizione a carico del giovane, residente nella zona del Rubicone. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione e trovato, oltre a circa una ventina di prescrizioni mediche palesemente contraffatte per farmaci contenenti sostanze stupefacenti nella tabella del Ministero della Sanità, anche circa 20 grammi di hashish e un piccolo quantitativo di ketamina, tutto sequestrato. Il 22enne è stato denunciato per uso di prescrizione di medicinali contraffatta, detenzione illecita di medicinali, ricettazione e segnalato quale assuntore di stupefacenti, con ritiro della patente.