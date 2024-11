Romagna Rfc, buona la seconda: 35-34 sul Riviera

Il Romagna Rfc femminile conferma la vittoria dell’esordio e anche nella seconda prova del campionato di serie A di rugby si assicura il bottino pieno. Le romagnole hanno avuto la meglio per 35-34 sul Riviera al termine di una partita combattuta punto a punto e in bilico fino alla fine. La partita. Le marcature si aprono al 7’ con la meta di Crispo, trasformata da Montanari; le ospiti accorciano con una meta non trasformata, ma la reazione del Romagna è immediata e la meta di Gai, di nuovo trasformata, le riporta in vantaggio. Il Riviera risponde colpo su colpo e con due mete nella fase centrale del parziale ribalta la situazione: il controsorpasso romagnolo arriva proprio allo scadere del primo tempo, con la meta di Liguori. Il calcio di trasformazione porta il parziale sul 21-17. Il botta e risposta si conferma anche nella ripresa e se al 5’ il Romagna ancora Crispo mette la firma sulla quarta meta della giornata, dopo pochi minuti anche le venete chiudono in cassaforte il bonus offensivo con la segnatura che le riporta sotto break. Al 26’ una meta trasformata delle venete complica la partita del Romagna, che però con grande tenacia al 30’, grazie alla meta di Gai (anche in questo caso precisa la trasformazione affidata a Montanari), ribalta nuovamente la situazione a proprio favore, riportandosi avanti per 35-29.

Il finale è sofferto perché il Riviera segna un’altra meta che rimette tutto in discussione: il calcio di trasformazione però non va a bersaglio e così il Romagna si salva, chiudendo la partita sul 35-34. Con le due vittorie ottenute nei primi due turni, il Romagna sale a quota 10 punti, in testa al girone: il campionato riprenderà l’8 dicembre con la trasferta toscana con le Puma Bisenzio.

Il tabellino del Romagna Rfc: Gazzotti (25’ st Rossi), Dal Passo (25’ st Gandolfi), Gai, Montanari, Crispo, Liguori, Vetrini, Gnassi (10’ st Angelucci), Meinero, Stoppa, Poletti, Gardenghi, Bentivegna, Imbarrato (1’ st Ferrera), Napoletano. A disp: Bravetti, Mariuzzo, Marasco, Lanari. All: Sermenghi Marcature: 7’ m Crispo tr Montanari (7-0), 15’ m Riviera nt (7-5), 16’ m Gai tr Montanari (14-5), 24’ m Riviera nt (14-10), 33’ m Riviera tr (14-17), 40’ m Liguori tr Montanari (21-17); secondo tempo: 5’ m Crispo tr Montanari (28-17), 9’ m Riviera nt (28-22), 26’ m Riviera tr (28-29), 30’ m Gai tr Montanari (35-29), 35’ m Riviera nt (35-34).