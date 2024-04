Roncofreddo, centrodestra compatto con Amadori

Inaugurata a Roncofreddo la sede della candidata sindaca Simona Amadori, area centrodestra, alla guida della lista ’Il Comune che vogliamo’ in via Cesare Battisti. Fra i tanti all’inaugurazione le onorevoli Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari e Luca Bartolini coordinatore del forlivese di Fratelli d’Italia. Un’occasione importante per presentare la lista civica e il candidato sindaco. Ha detto Simona Amadori: "La sede è punto di riferimento per tutti coloro che desiderano conoscere le idee, il pensiero, il programma del gruppo, un luogo di aggregazione e confronto, una sede di coordinamento della lista, uno spazio aperto a tutti i cittadini. Sarà il nostro punto di ascolto al centro della via principale del paese. La sede sarà aperta in questi mesi, tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 12 e due ore al mattino e al pomeriggio".

Ha concluso l’onorevole Alice Buonguerrieri: "Siamo qui a Roncofreddo a testimoniare ancora una volta il sostegno e l’appoggio alla nostra candidata sindaca Simona Amadori e a tutta la sua squadra che con coraggio, determinazione e amore per il territorio si sono messi a disposizione della loro comunità. Roncofreddo merita di più rispetto a un’amministrazione dei no e dei non si può fare. Con il centrodestra unito a sostegno di Simona siamo certi di potere dare un migliore futuro a Roncofreddo e ai suoi concittadini". Ermanno Pasolini