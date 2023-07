Rotary a Savignano: donazione Emulatore mouse con lo sguardo per Ospedale Franchini

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha organizzato una raccolta fondi chiamata ’Per volare bastano gli occhi’, presso la Cantina ’Podere dell’Angelo’ a Vergiano di Rimini. Raccolta fondi voluta dalla presidentessa Monica Morri per la donazione di un Emulatore mouse con lo sguardo -Easy Eyes- al reparto di lungodegenza dell’Ospedale Franchini di Santarcangelo per consentire la comunicazione dei pazienti ricoverati con gravi patologie neuromuscolari degenerative con il personale medico e con i loro familiari, tramite il movimento che viene interpretato dal computer. Durante la serata c’è stata la raccolta di prenotazioni d’acquisto di vino rosso ’Legio XIII’, blend di taglio bordolese, creato per l’occasione dai soci del Rotary Club Valle del Rubicone, vino che ora sta affinando in bottiglia con l’etichetta raffigurante un’pera dello scultore Ilario Fioravanti. La consegna a dicembre 2023.

Ha detto la presidentessa Monica Morri (nella foto seconda da sinistra): "Questa donazione verrà utilizzata da persone che si trovano improvvisamente tagliate fuori dal mondo, sole, incapaci, di muoversi e di comunicare i propri pensieri, qualsiasi disagio fisico e psichico. I loro sentimenti e le preoccupazioni rimangono chiuse in un corpo incapace di attuare quanto la mente vorrebbe". Molto soddisfatto il dottor Luca Morolli direttore della medicina interna-lungodegenza dell’ospedale di Santarcangelo: "Questo emulatore permette ai pazienti non in grado di comunicare verbalmente e gestualmente di potersi esprimere. Ciò permetterà un significativo miglioramento delle cure che saranno erogate anche ai pazienti a domicilio".

Ermanno Pasolini