Sab Group Rubicone,. Montorio da battere

Dopo la vittoria di Osimo, valsa l’aggancio in vetta alla classifica del torneo di serie B di pallavolo, Sab Group Rubicone si appresta a disputare l’ultima gara casalinga del 2024. I gialloblù oggi, alle 17.30, ospiteranno infatti Montorio al Palasport di San Mauro. Alla vigilia della sfida, coach Mascetti riparte dall’ultima grande prestazione messa in campo contro i marchigiani: "Battere Osimo in casa loro dà una profonda autostima ai ragazzi, a tutto il gruppo e, in generale, al movimento. Questo però sappiamo bene che non è un arrivo, ma potrebbe essere anche una partenza, perché in palestra i ragazzi hanno ancora tanta voglia di migliorare". Gli abruzzesi sono decimi con 11 punti e arrivano in Romagna reduci dalla sconfitta interna contro Loreto. "Ci aspetta una squadra difficile da affrontare perché è piena di giovani che vogliono mettersi in mostra – analizza Mascetti –. Sono ragazzi magari non conosciuti come giocatori di altre squadre, ma hanno buone possibilità sia tecniche che fisiche. Hanno fatto bene in campionato anche con avversarie con cui credevo potessero perdere, invece le hanno battute".

Il coach del Rubicone in Volley vuole ripartire dalla grinta vista nelle ultime vittorie: "Mi aspetto una partita difficile, perché non conoscendo benissimo l’avversario e sapendo che verranno qui senza aver nulla da perdere, ci metteranno in condizione di pensare che il risultato sia fondamentale. Dobbiamo giocare bene, cercando a tutti i costi di tenere il ritmo alto per essere più aggressivi e mettere in difficoltà Montorio. Questa aggressività ci potrebbe portare anche a fare qualche errore di troppo, fattore che col tempo dovremo essere bravi a ridurre il più possibile".

La gara sarà disponibile in diretta streaming accedendo al canale YouTube del Rubicone In Volley.