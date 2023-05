Sagra delle Cantarelle a Gatteo Mare, torna dopo tre anni: ecco quando

Gatteo Mare, 3 maggio 2023 – Dopo tre anni di attesa, causa Covid, torna la Sagra della Cantarella, la festa più amata di Gatteo Mare. Quest’anno si fa in primavera per celebrare l’energia e la voglia di ripartire dell’intera comunità, mangiando, bevendo e divertendosi insieme. La festa è aperta a tutti. Per sei giorni, dal venerdì alla domenica, nei primi due weekend di maggio, la location sarà piazza della Libertà. In un’area coperta, il Centro Culturale Giulio Cesare Auser farà gustare i migliori primi piatti, la buona piadina romagnola farcita con gustosi ripieni, il meglio della tradizione locale con deliziosi piatti di pesce e sfiziosi contorni, preparati dai migliori chef stellati locali.

Quest’anno, le specialità gastronomiche saranno: rane in umido, seppie con i piselli, trippa e fritto di pesce. Ma la Regina della Festa sarà la cantarella classica, o farcita con nutella, marmellata, miele, gelato e panna montata.

Dice Davide Branzanti responsabile della festa: "La ricetta è davvero semplice: si fa una pastella piuttosto densa con un bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di latte, 4 o 5 cucchiai colmi di farina (c’è chi preferisce miscelare 2/3 di farina bianca e 1/3 di farina gialla), un cucchiaino di sale, un cucchiaino di bicarbonato. Si lascia riposare per circa un’ora. Dopo aver scaldato la padella "a fuoco vivace", con l’aiuto di un mestolo si versa un poco di pastella fino a formare un disco del diametro di circa dieci centimetri. Si lascia cuocere da una parte per un paio di minuti, finché si formeranno delle bolle. Quando la cantarella si stacca facilmente dalla padella, la si gira dall’altro lato, aiutandosi con una spatola o un grande coltello, e si cuoce ancora per un minuto circa. Si continua così finché si finisce la pastella. Per mantenere tiepide le cantarelle, si dispongono in un piatto una sopra all’altra".

Durante le serate troverà spazio anche l’area spettacoli. Venerdì con il concerto di musica latino americana dei Caiman; nel pomeriggio di sabato alle 16, l’allegria di Bimbobell. La serata proseguirà con lo spettacolo di Sergio Casabianca e il gruppo i ’I Fourmanton’.

Domenica alle 15.30 animazione per bambini e famiglie con balli di gruppo, giochi e bolle di sapone con lo spettacolo ’Alla ricerca di Atlantide’; per i più grandi alle 16 tributo musicale ai Queen con il concerto dei Magic Queen e nelle vie adiacenti l’evento, le auto modificate e supercar della ’Custom Run 2023’. Ci saranno la mostra fotografica del maestro Gianni Angelini e una mostra di pittura dell’artista Graziella Fasce. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, così come i parcheggi.