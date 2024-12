Sammaurese-Progresso: sfida decisiva per la risalita in classifica

Quattro punti nelle ultime due giornate e nessuna rete subita. La Sammaurese sta tentando la risalita e per imprimere una decisa accelerata al suo percorso serve senza dubbio una vittoria, oggi, contro il Progresso. I bolognesi allenati da Davide Marchini sono al limite della zona playout e certamente il loro primo obiettivo sarà quello di non perdere per non farsi inguaiare ancora di più.

Se la Sammaurese ha il problema del gol di certo lo condivide proprio col Progresso che fino a questo momento ha battuto i portieri avversari in appena sei occasioni, certo i rossoblu stanno facendo meglio in fase difensiva visto che hanno subito dieci gol in meno dei giallorossi di San Mauro.

Fino al 18 dicembre il mercato è aperto e chi deve corriere ai ripari lo sta facendo: dopo l’arrivo di Matteo Beconcini che va a rimpinguare la quota degli under e offre a Stefano Protti l’opportunità di schierare un giovane in difesa, a San Mauro è appena arrivato anche Daniele Forte, centrocampista, classe 1990, che sicuramente è in grado di alzare il livello di esperienza del reparto e anche di capacità di andare in rete considerando che Forte la migliore annata in quanto a reti segnate l’ha vissuta a Ravenna con 10 gol messi a segno, ma in ogni caso ha buona confidenza con il gol.

Forte arriva dall’Avezzano dove la scorsa stagione aveva come compagno Manuel Ferrani, questo di sicuro ne può favorire l’inserimento nell’ambiente giallorosso. A questo punto la Sammaurese ha messo puntelli alla difesa e al centrocampo, vista le partenza di Imoh e la difficoltà degli attaccanti ad andare in rete potrebbe esserci un ulteriore innesto nel reparto avanzato, magari con l’arrivo di un attaccante giovane.

Intanto però bisogna mettere punti in cassa oggi contro una squadra molto abituata a navigare nelle zone scivolose della classifica, abituata a lottare con tutte le forze per salvarsi e quindi proprio per questo difficile da contrastare.

Da tenere in seria considerazione Emanuele Maltoni, l’ex di giornata che in questo campionato ha segnato tre reti, tutte decisive ai fini del risultato, ma non va sottovalutato anche Giacomo Matta attaccante a differenza di Maltoni non dotato di grande fisicità ma molto rapido specie negli inserimenti partendo da fuori area.

Insomma serve una prestazione di grande attenzione difensiva, come quelle delle ultime giornate per intenderci e capacità di sfruttare le occasioni da rete, compresi i calci piazzati sui quali la Sammaurese deve far valere la prestanza fisica dei difensori oltre a quella di Pacchioni. L’appuntamento per il terzo scontro diretto consecutivo è fissato per le 14.30 di oggi allo stadio Macrelli, la direzione di questo delicato scontro è stata assegnata a Vincenzo Oristanio di Perugia.