Scritte inneggianti al fascismo a San Mauro Pascoli (Cesena)

Cesena, 31 agosto 2024 – Indignazione, sorpresa e stupore ha suscitato a San Mauro Pascoli l’atto vandalico compiuto nella notte fra giovedì 29 e venerdì 30 agosto. Incivili, ancora anonimi, hanno imbrattato e danneggiato il murales del sottopasso di via Villagrappa con scritte inneggianti al fascismo e contro la comunità Lgbt.

Immediata la presa di posizione del sindaco Moris Guidi: "Sporgerò denuncia contro ignoti. Invito tutti a fornire alle locali forze dell’ordine eventuali elementi utili per le indagini. Sappiano i vigliacchi autori del gesto che a San Mauro Pascoli non c’è spazio per l’odio, l’intolleranza e il fascismo. Cercheremo i responsabili pure attraverso l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, anche private. Hanno rovinato un bellissimo murales che ripristineremo nel più breve tempo possibile, cancellando quelle ignobili scritte".

Sulla incresciosa vicenda sono intervenuti con una nota il senatore pentastellato, membro della commissione antidiscriminazioni, Marco Croatti, i gruppo territoriale M5S di Rubicone e Mare, Forlì e Cesena: "Esprimiamo con forza la nostra indignazione e il nostro disappunto di fronte all’atto vandalico. Deturpare murali con scritte inneggianti all’omofobia e al fascismo è un gesto deplorevole, un atto di grave inciviltà e stupidità che non può essere tollerato".

e.p.