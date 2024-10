"Servono solo per fare cassa"

Fra gli operatori balneari più contestatori c’è Andrea Bianchi del Bagno Trieste: "Gli autovelox servono soltanto ai Comuni per far cassa, accade a Cesenatico, come nelle colline, sulla E45 e in altre strade, dove i bilanci comunali si sostengono con i velox installati nelle posizioni strategiche. Il problema degli incidenti a Cesenatico è dovuto al fatto che ci sono importanti e frequentate attività commerciali senza svincoli veri, per questo gli ingressi sono pericolosi. Anziché istallare il velox, bisognerebbe studiare una soluzione dal punto di vista strutturale, creare svincoli o grandi rotatorie".