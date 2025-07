Sostenibilità negli appalti pubblici: Cesena miglior capoluogo di provincia

Importante riconoscimento nazionale premia l’impegno del Comune di Cesena per una pubblica amministrazione sempre più sostenibile. In occasione della 32esima edizione di ‘Comuni Ricicloni’, l’amministrazione comunale di Cesena, rappresentata dall’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani, ha ricevuto la menzione speciale come miglior capoluogo di provincia 100% GPP. "Un traguardo – afferma il Comune – che conferma Cesena come esempio virtuoso a livello nazionale nell’applicazione del Gppe dei Criteri ambientali minimi nelle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi da parte della pubblica amministrazione."

"Questo riconoscimento – commenta l’assessore Andrea Bertani – rappresenta un importante incentivo a proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa. Il premio conferma il valore del lavoro portato avanti con costanza, competenza e visione dalla Stazione unica appaltante e dagli altri uffici comunali, che ringraziamo per l’impegno profuso nel costruire politiche ambientali efficaci e in linea con le esigenze del presente. Il Green public procurement infatti non è solo un adempimento normativo, ma una reale opportunità per orientare gli acquisti pubblici secondo criteri di sostenibilità e responsabilità sociale, contribuendo in modo concreto alla transizione ecologica del nostro territorio."