Stanza rosa per le donne vittime di violenza

A Cesenatico si inaugura la Stanza Rosa, un luogo sicuro contro la violenza di genere, allestito in collaborazione tra l’amministrazione comunale ed il comando provinciale dei carabineri di Forlì-Cesena. La Stanza Rosa è stata ricavata all’interno della caserma di Cesenatico ed è un luogo sicuro per aiutare le donne vittime delle violenze. Si tratta di un ambiente protetto e riservato, dove qualunque donna può trovare l’accoglienza necessaria per essere aiutata e per poter denunciare la violenza subita trovandosi nelle migliori condizioni. L’Amministrazione ha provveduto alla progettazione, all’allestimento dello spazio e si occupa anche della promozione e della diffusione del progetto, mentre la Compagnia dei carabinieri gestirà lo spazio riservato all’accoglienza, che sarà aperto tutti i giorni 24 ore su 24. La Stanza Rosa sarà un punto di riferimento per tutto il territorio, un ambiente accogliente e riservato, dove poter approfondire gli aspetti delle eventuali violenze in atto, al fine di aiutare la donna a sentirsi a proprio agio nel raccontare esperienze o fatti rilevanti. La prima accoglienza è un momento chiave per mitigare reazioni a situazioni di fortissima criticità e stress emotivi.

Il colonnello Samuele Sighinolfi, comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, è intervenuto assieme al capitano Flavio Annunziata, comandante della Compagnia di Cesenatico: "Questa è un’ottima iniziativa e si tratta della prima Stanza Rosa della provincia di Forlì-Cesena, in un momento in cui c’è molta attenzione su questa problematica. Purtroppo i reati da codice rosso sono in continuo e costante aumento; se ne deve parlare di più nelle scuole e nelle famiglie, in un mondo spesso frustrato, dove gli uomini non riescono a gestire le delusioni ed i rifiuti. Da parte nostra c’è il massimo impegno per dare una risposta al problema e aiutare le donne".

Il sindaco Matteo Gozzoli commenta l’iniziativa presentata ieri nella caserma dei carabinieri: "L’apertura della Stanza Rosa è un passo importante per Cesenatico e segna una tappa ulteriore della grande collaborazione tra l’amministrazione comunale ed il comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena. Siamo certi che questo spazio diventerà un presidio importante per il territorio". La vicesindaca Lorena Fantozzi è una delle persone più impegnate su questo fronte: "Noi da sempre portiamo avanti importanti iniziative per dire no alla violenza di genere, ma crediamo che oltre ai gesti simbolici poi sia necessario anche agire. La creazione della Stanza Rosa va in questa direzione e siamo orgogliosi di aver creato all’interno del nostro comune uno spazio per aiutare tutte le donne vittime di violenza".

Giacomo Mascellani