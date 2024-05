Turismo, battaglia sui numeri: "Dati errati di ’Andare Oltre’"

Pronta replica della Lista civica "Visione Comune" (alla guida di Bagno dal 2014), con candidato sindaco Enrico Spighi, alla nota della lista civica (con il sostegno del centrodestra) "Andare Oltre", del candidato sindaco Olinto Bergamaschi, su temi e problemi riguardanti in specie turismo, termalismo, promozione del territorio. "Partiamo dal dato delle presenze – esordisce Spighi – Nel comunicato della lista "Andare Oltre" si parla di un picco di 234.973 presenze, senza ricordare che nel 2019 il dato è stato di 255.467, cioè il migliore risultato mai registrato negli ultimi 24 anni. Concentrandoci solo sugli ultimi 5 anni, non vogliamo tirare in ballo la temporanea chiusura di una delle tre strutture termali, due anni e mezzo di pandemia con il relativo lockdown, i rincari delle materie prime e i conseguenti scossoni sull’economia reale. Vogliamo ricordare che, mentre tutto ciò accadeva a livello globale, Bagno si affermava come primo Comune nella nostra Regione per numero di presenze sia nel 2022 che nel 2023" Sottolinea poi, fra l’altro, Spighi: "Quello che più ci preoccupa è l’approssimazione delle stime e dei concetti sviluppati nella nota della lista di destra guidata da Bergamaschi. Infatti, in quella nota si menziona lo studio Vias Animae senza aver minimamente capito che la scheda relativa al Parco termale parla di 108mila ingressi annui e non presenze in soggiorno. Senza menzionare che il progetto proponeva la chiusura di un eventuale cantiere nel 2023, quindi si sarebbero perse ad oggi zero presenze e non 800mila. Inoltre sul tema della promozione si fa una totale confusione parlando di Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica-Iat e di conflitti di interesse".

gi.mo.