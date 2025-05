Un viaggio musicale con Oyo all’Osservanza

Un viaggio musicale attraverso i secoli denso di ricche sonorità e con una guida d’eccezione. L’Oyo – Our youth orchestra presenta ‘L’evoluzione del Concerto grosso’: appuntamento domenica alle 18.30 nella suggestiva chiesa dell’Osservanza. Ad accompagnare l’ascolto ci sarà Guido Barbieri, musicologo e divulgatore per Rai Radio 3, che illustrerà al pubblico come questa forma compositiva, dal Barocco fino ai giorni nostri, si sia trasformata sotto le penne dei compositori. Il percorso partirà da Arcangelo Corelli, pioniere della struttura formale del concerto grosso, passando dalle complesse armonie di Johann Sebastian Bach fino ad arrivare al XX secolo con il compositore britannico Karl Jenkins, il quale lo reinventa unendo tradizione e innovazione. A esibirsi saranno i giovani musicisti dell’Oyo, orchestra autogestita fondata qualche anno fa da studenti ed ex studenti del Conservatorio di Cesena, volta a diffondere la musica contemporanea e classica.

"La nostra missione va oltre il suonare insieme: crediamo nella crescita professionale, sociale e personale, unendo le forze per sviluppare nuove opportunità artistiche e gestionali. Ogni membro della nostra orchestra è coinvolto attivamente in tutti gli aspetti, dalla performance artistica all’organizzazione logistica e burocratica, imparando a gestire un progetto musicale costruendo la propria carriera da zero", spiega il violinista Umberto Frisoni, direttore artistico dell’Oyo, e componente della prestigiosa orchestra giovanile ‘Luigi Cherubini’ di Ravenna fondata da Riccardo Muti. I biglietti, al costo di 10 euro, sono acquistabili sul sito web https://billetto.it/

Francesca Siroli