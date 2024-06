Una tavolata per ricordare. Mango Gabrielli

A due anni dalla scomparsa, Borghi ha voluto ricordare Gabriele Gabrielli, detto Mango, scomparso nel 2022 a 54 anni. Prima è stata celebrata per lui una messa nella chiesa del Castello e poi tutto il centro storico si è animato con lunghe tavolate, come lui stesso avrebbe voluto essere ricordato. Mango era un personaggio conosciuto e stimato non solo a Borghi, ma in tutto il circondario sempre pronto in prima fila ad aiutare per l’organizzazione di feste, eventi e spettacoli. Ha detto Walter Amati suo amico d’infanzia: "In tutta la Romagna conoscevano Mango, ma addirittura anche nelle Marche. Era una grande bella persona. Iniziavano i bambini a volergli bene, lui li alzava e poi li gettava in alto e c’era la fila per farlo. Era l’amico che ogni volta si sarebbe strappato il cuore per aiutarti". Marco Pennesi che abita a Borghi da 20 anni: "Ho conosciuto Mango al bar di Tribola per gli aperitivi. Era un grande appassionato delle due ruote e in primis della Vespa. Abbiamo sempre dato un’impronta estrema a tutto, si trovava sempre l’armonia per trasformare in allegria tutto. Era un uomo che non amava le formalità, ma il divertimento puro e sano". Massimo Amati conosceva Mango da sempre e hanno fatto i bambini insieme: "Era l’amico che tutti vorrebbero avere, dal cuore d’oro. Una persona insostituibile e la presenza di oltre cento persone dimostra che tutti gli volevamo bene". E infine il ricordo del figlio Mattia e del fratello Giandomenico: "Si capisce la persona che era dalla gente che è arrivata questa sera per ricordarlo e dall’atmosfera che si è creata con il racconto di tanti aneddoti che i presenti hanno vissuto con lui".

e.p.