Under 16, oggi la finale a Fermo

L’Under 16 di mister Magi vuole confermare il titolo italiano della categoria conquistato lo scorso anno e l’occasione è proprio oggi, alle 18, allo stadio Recchioni di Fermo, dove si disputerà la finale contro l’Entella. La gara verrà trasmessa in diretta su Dazn e su VivoAzzurro TV. Lo stadio di Fermo ha già portato bene ai bianconeri, proprio qui, infatti, due stagioni fa hanno vinto sia il titolo Under 15 che quello Under 17.

Il tecnico romagnolo Lorenzo Magi è consapevole che la sua squadra ha tutte le potenzialità per potersi ripetere. "E’ stato – ha detto alla vigilia di questo appuntamento – un campionato duro, siamo partiti forti del titolo di campioni d’Italia Under 15 ottenuto lo scorso anno e riuscire a confermarci arrivando in finale è un traguardo che riempie d’orgoglio, ora manca l’ultimo scalino quello più impegnativo".

"Siamo in finale – è andato avanti – e non vogliamo fermarci sul più bello ribadendo il nostro spirito di squadra grazie a ragazzi che vogliono mettersi continuamente in gioco migliorandosi attraverso il lavoro. Le soddisfazioni in questa stagione non sono mancate, ora è alla portata quella maggiore e abbiamo tutto per ottenerla con la dedizione e la forza del gruppo che ci ha contraddistinto durante il nostro cammino".

L’Under 16 bianconera è reduce dalla goleada ottenuta nella semifinale di ritorno contro il Benevento, 6-1 grazie alla doppietta di Scapoli e alle reti di Giunchi, Ricci, Moretti, e Poletti per i campani a segno Formicolla). L’Entella, invece, aveva vinto anche la seconda sfida con l’Avellino, imponendosi per 3-1