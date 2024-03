Via alle escursioni in Appennino

Anche quest’anno il Circolo di Sarsina propone gli Itinerari dell’Appennino 2024, una nona edizione che fa bella mostra nel pieghevole illustrativo e informativo, corredato altresì da suggestive immagini per ognuna delle 22 escursioni, che prendono il via domenica 10 marzo e che si concluderanno il 29 dicembre 2024. Domani via all’escursione Rio Salso di Bagno-La Magnifica Vallata, il 24 marzo destinazione Firenze, con possibilità del giro ad anello del Rinascimento Fiorentino, per circa 14 chilometri. Aprile, domenica 7, mette in programma l’uscita al delta del Po-Trekking in bicicletta, e domenica 21 la gita a San Gemignano -Monteriggioni-La Via Francigena-32° Tappa. Per info: 335/299279 o 340/2718144.

gi. mo.