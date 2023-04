Wind Orchestra del Maderna in concerto

di Raffaella Candoli

Così come si era aperta, chiude in musica, la stagione di cartellone del Bonci-Ert Teatro nazionale. Ed è ancora il Conservatorio Maderna domani sera alle 21, ad assolvere al compito, dimostrando duttilità e qualità nelle proposte e il coinvolgimento di docenti di altissimo livello e allievi.

Il concerto "Le due Americhe", vede in scena il grande organico di fiati Maderna Wind Orchestra diretto dal maestro Marco Lugaresi, eccellenza in ambito italiano ed europeo come strumentista di fagotto, con un programma che guarda alla terra di elezione del genere Wind, con brani di Gershwin, Bernstein, Mancini, Bacharach, Jobim e temi popolari del sud America arrangiati da Giorgio Babbini, clarinettista, compositore-arrangiatore, direttore d’orchestra e titolare della cattedra di musica d’insieme del Maderna. Lo spettacolo è presentato in collaborazione con Gruppo Hera.

La Wind Orchestra del Maderna è una realtà prestigiosa nata da un progetto del Conservatorio di Cesena, che coinvolge tutti gli strumentisti a fiato dell’Istituzione, ma anche valenti musicisti della Romagna, attraverso una rete di collaborazioni innovativa e stimolante nel panorama musicale del territorio.

"Nata dalla tradizione della musica marziale europea, la Wind Orchestra - così si presenta -, inizia dai primi decenni del ventesimo secolo a diventare una formazione autonoma, di destinazione non più militare ma civile, con un repertorio originale appositamente composto per l’organico di fiati, a cui spesso si aggiungono le percussioni. È soprattutto in America che questa tradizione si consolida, innestandosi anche sulla straordinaria scuola dedicata agli ottoni, fulcro dell’ensemble".

Marco Lugaresi è di Cesena, ha studiato in Italia con Lorenzo Bettini e poi in Germania con Eberhard Marschall presso la Musikhochschule di Monaco di Baviera. Come primo fagotto ha suonato con varie realtà, in Italia e nel mondo e dal 2003 è primo fagotto solista con le orchestre Camerata Academica di Salisburgo e Città Aperta. Docente del Conservatorio ’Bruno Maderna’ tiene master presso la ’Guildhall school’, il ’Royal College’ e la ’Royal Academy’ di Londra. Sono solisti dell’orchestra: Lorena Fontana, voce; Ambra Zotti, sax; Emiljano Lekaj, clarinetto.

