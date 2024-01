L’incontro. Parolo si racconta alle nuove leve

"Ho pianto soltanto due volte per il calcio nella mia vita. La prima volta avevo sei anni e avevo appena terminato la mia prima partita, durante la quale l’allenatore mi aveva richiamato in tantissime occasioni. Allora ero triste, poi ho capito che tutte quelle cose che mi diceva, le diceva perché credeva in me e nelle mie potenzialità. Mai abbattersi davanti a un richiamo, anzi".

Sono alcune delle - belle - parole che Marco Parolo, ex atleta del Cesena Calcio con nel curriculum anche 36 presenze in Azzurro ed emozioni indelebili vissute in bianconero, come la rete che a Piacenza valse la promozione in serie A, ha rivolto ieri pomeriggio a tutti gli atleti del settore giovanile bianconero riuniti nella Club House dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi per ascoltarlo.

Parolo ha raccontato la storia della sua vita calcistica, ascoltando anche quelle dei giovanissimi aspiranti campioni cesenati. L’ex bianconero era accompagnato dal giornalista di Dazn Marco Cattaneo, insieme al quale ha scritto il libro ‘Quando giochi’: la presentazione si è tenuta ieri sera alla serata del Panathlon Club, presso il ristorante Cerina di San Vittore.