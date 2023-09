Mercato. Frascatore, ultime ore di incertezza

Oggi alle 20 si chiude la sessione estiva del calcio mercato e, a meno di sorprese dell’ultim’ora il Cesena dovrebbe aver chiuso qui i suoi movimenti, tanto in entrata, quanto in uscita. Intendiamoci, fino all’ultimo secondo la speranza o la possibilità che qualcosa capiti esiste sempre, ma le parole del direttore dell’area sportiva cesenate Fabio Artico sembrano piuttosto chiare e definite: ovviamente sempre non escludendo un affare o l’occasione dell’ultimo minuto.

L’uomo di cui si parla ancora in entrata è solo il difensore della Turris Paolo Frascatore con cui tutto sembra definito in negativo ma per cui si potrebbe aprire uno spiraglio, anche se al momento è molto più no che sì.

Discorso uscite. Oggi si saprà quale sarà la sorte calcistica dei vari Albertini, Chiarello e Nannelli. Se nessuno farà un’offerta per loro oggi i casi sono due: o si cerca di recuperarli, oppure li si svende, ma in casa bianconera oggi sono più propensi ad esplorare la prima opzione rispetto alla seconda. Anche perché sono elementi che una mano la possono dare.

Andrea Baraghini