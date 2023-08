Nuova Virtus Cesena, ecco il nuovo roster E’ ormai ultimata la squadra di serie B

E’ stata un’estate di intensa attività per dirigenza della Nuova Virtus Cesena che ha lavorato per costruire una squadra giovane e competitiva in grado di affrontare al meglio il campionato regionale di Serie B femminile (venerdì scorso sono usciti i gironi, Cesena sarà nel raggruppamento B) e dopo diversi contatti finalmente il roster per la stagione 202324 sta prendendo forma.

Sono tanti i nomi nuovi in casa giallonera, che si uniscono alle conferme importanti sulle quali rifondare la squadra: Maria Sara Semprini e Maria Cristina Currá, giocatrici fondamentali per il progetto, in attesa del recupero di Giorgia Bollini dopo l’operazione al ginocchio e con il punto interrogativo Greta Clementi (per motivi di studio).

Non ci sarà invece Zeynep Koral che, dopo aver confermato al club la sua intenzione di restare a Cesena anche per la prossima stagione, ha invece cambiato idea, scegliendo Samoggia.

Ecco invece l’elenco delle nuove arrivate in casa cesenate.

Mara Bianconi, piemontese classe 1999 alta 183 cm; Lucia Venanzi, classe 2004 spoletina proveniente dal CUS Cagliari; Aurora Nociaro, marchigiana proveniente da Porto San Giorgio; Veronica Andrenacci, marchigiana proveniente da Casette d’Ete; Matilde Guidi e Carlotta Balducci, provenienti dal Capra Team Ravenna e l’esperta Veronica Cedrini.

Si tratta di innesti giovani, ma che hanno alle spalle già confidenza con la categoria che, nell’intento del sodalizio romagnolo, dovranno permettere alle nuove leve giallonere di crescere ulteriormente.

Verranno infatti aggregate al gruppo della Serie B alcune atlete della Nuova Virtus Cesena del 2005 e del 2008, queste ultime reduci dalle Finali Nazionali Under 15. Alcune giocatrici, nuove arrivate, faranno parte anche dello staff basket e minibasket con l’intento di appassionare sempre più le bimbe cesenati a questo sport.

E’ stato intanto rinnovato anche l’accordo col main sponsor FSE Progetti srl - ingegneria antincendio e col pool di sponsor che ha confermato la fiducia nel progetto.

Il coach sarà Luca Chiadini che avrà il ruolo anche di direttore tecnico, con l’intento di dare un’identità e una continuità al lavoro trasversale tra serie B fino all’Under 15. Chiadini sarà affiancato dal confermato Roberto Andreoli e da Pier Filippo Rossi che guiderà anche l’Under 19 e Under 17.

Mara Fullin sarà il general manager e Alessandro Battistini coprirà un ruolo di dirgenza.

L’inizio delle attività è previsto per il 29 agosto quando le ragazze di raduneranno per la preparazione pre campionato che inizierà il 10 ottobre. Le partite in casa si svolgeranno al Palaippo la domenica alle 18.