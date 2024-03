Primavera 2. I ragazzi di Campedelli verso la volata finale

Oggi sosta per gli impegni delle nazionali per il campionato di Primavera 2 che riprenderà sabato prossimo (30 marzo) per la volata finale, 7 giornate al termine.

Il Cesena dopo il pari interno con l’Ascoli (2-2) e la vittoria del Benevento è sceso a 6 punti di vantaggio sui toscani secondi e molto probabilmente il duello verrà deciso il 6 aprile quando i bianconeri ospiteranno i campani in uno scontro diretto fondamentale per l’unico posto che porterà subito in Primavera 1.

Il match dell’andata è stato l’unico perso dai ragazzi di Nicola Campedelli che ora possono contare costantemente anche su un Giovannini proveniente dalla prima squadra, autore di 7 reti in Primavera2. Sabato 30 marzo due impegni simili per le grandi contendenti, da non sottovalutare comunque contro formazioni in piena lotta per la salvezza: Il Cesena (56 punti) sarà a Pescara contro una formazione che ha solo due lunghezze di vantaggio sulla zona playout mentre il Benevento (50 punti) viaggerà a Crotone dall’ultima della classifica distanziata di quattro punti dalla zona salvezza rappresentata in questo momento proprio dal Pescara.

Ultimo stop quindi prima della volata finale per un Cesena che sta meritando, con il suo percorso imperioso, il ritorno immediato in Primavera 1 ma che deve intanto riscattare il mezzo passo falso a Villa Silvia con l’Ascoli.