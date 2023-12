Bimbo di due anni muore un mese dopo la caduta dal balcone a Civitanova

Civitanova, 6 dicembre 2023 – Per un mese la famiglia ha sperato in un miracolo ma non ce l’ha fatta Safi Fourat, il bambino di due anni che il 28 ottobre scorso è precipitato dal balcone del quarto piano di un palazzo di via Verga, a Civitanova.

Il piccolo è morto all’ospedale Torrette di Ancona, dove era ricoverato e dove i medici per tutto questo tempo hanno tentato il possibile per riuscire a dargli una chance. Ma sono state troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.

Il bimbo si trovava insieme ai genitori a casa di parenti, a Civitanova. La famiglia è tunisina e vive a Porto Sant’Elpidio. Una serata che si è trasformata in tragedia perché il piccolino è riuscito ad arrampicarsi sul balcone, a sporgersi nel vuoto ed è precipitato.

Sul suo corpo è già stata effettuata l’autopsia. Il decesso si è verificato lo scorso 28 novembre, un mese esatto dopo la tragedia. Sulla vicenda la procura di Macerata aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo.