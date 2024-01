Bruciata moto in centro, si tratta di un atto doloso

Civitanova, 2 gennaio 2024 – Vigili del fuoco del Distaccamento di Civitanova impegnati dalla mezzanotte del 31 fino alle 5 del primo gennaio per gestire le emergenze della notte di San Silvestro, tra incendi dolosi e incidenti stradali. Il turno di servizio è intervenuto in centro, in un vicolo tra viale Vittorio Emanuele e via Della Vela, per spegnere le fiamme che avevano avvolto una moto di grossa cilindrata.

La moto parcheggiata nel vicolo con il manubrio bruciato dalle fiamme

Esclusi problemi di natura elettrica, perché era parcheggiata lì da almeno un paio di giorni. A priori non viene nemmeno scartata la possibilità che a generare il rogo possa essere stato un petardo sparato per i festeggiamenti della mezzanotte, ma l’ipotesi su cui convergono le tesi è quella del gesto volontario. Il fuoco ha avvolto principalmente la parte anteriore della moto. Non l’ha distrutta, ma i danni sono ingenti.

Il manubrio si è quasi sciolto e fortunatamente il fuoco non ha toccato le parti del carburatore, altrimenti a contatto con la benzina poteva scatenare qualcosa di più ampio e grave. Nella zona ci sono però delle telecamere, perciò i responsabili del fatto – si parla di un gruppo di ragazzini – potrebbero essere presto rintracciati.

"Queste non sono più bravate, ma veri e propri atti di vandalismo. Mai visto dar fuoco a una moto per il Capodanno", la segnalazione sui social.

Sempre a Civitanova, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di piazza XX Settembre per spegnere un cassonetto dei rifiuti che stava bruciando, e lo stesso hanno dovuto fare a Porto Recanati, dove hanno anche soccorso un giovane che ha perso il controllo della propria auto nei pressi della zona industriale finendo fuori strada, dentro un fossato. Ha riportato fortunatamente però lesioni non gravi.