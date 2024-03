Civitanova, i turisti snobbano l’area camper. Sosta nel parcheggio di piazza Abba

Civitanova (Macerata), 25 marzo 2024 – Non c’è niente da fare, e l’amministrazione comunale dovrebbe proprio prenderne atto: ai camperisti non piace l’area per loro attrezzata nel comparto commerciale alle spalle del Globo e preferiscono zone più centrali e meglio servite.

Anche ieri, domenica, ben sette caravan erano parcheggiati uno accanto all’altro in piazza Abba, un’area normalmente usata per la sosta dei veicoli e dove tutti i giorni si possono contare roulotte e caravan, in barba all’area camper costata 130mila euro realizzata dal Comune e rimasta sempre desolatamente vuota, fin dalla sua inaugurazione un anno fa. Quella struttura, incastonata dentro l’area commerciale, sfiorata dalla corsia della A14 e al centro di un sistema viario che attira una enorme mole di traffico, e quindi di smog, non è un bel biglietto da visita per il turismo camperista che invece cerca spazi verdi e possibilmente vicini al mare.

La scelta logistica fatta dall’amministrazione si è rivelata fin da subito sgradita all’utenza con il risultato che ogni giorno resta praticamente deserta, perché i camperisti preferiscono entrare in città e sostare sul lungomare o a ridosso dello stesso, oppure in piazza Abba, dove possono godere di un piccolo parco pubblico e raggiungere la spiaggia e il centro della città in pochi minuti. Per provare a scoraggiarli il Comune aveva, mesi fa, emesso una ordinanza che vietava il parcheggio ai caravan in questa piazza, provvedimento che però dopo essere apparso sul sito istituzionale non è stato mai attuato.