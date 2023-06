Uniti per Civitanova, "Scelta area camper in contrasto con piano regolatore"

Al di là delle difficoltà tecniche che i potenziali utenti incontrano per accedere all’area camper, è la stessa collocazione scomoda e periferica in una città di mare ad essere messa in discussione, tanto più che essa è in contrasto con le indicazione del piano regolatore. A ufficializzare la sua contrarietà è ’Uniti per Civitanova, lista civica di centrodestra’, in una nota firmata da Francesco Frattaruolo. Il coordinatore mette sotto accusa anche il silenzio in cui si chiudono "certi amministratori, che non brillano per trasparenza e con i quali è difficile interloquire". La protesta è affidata direttamente a una lettera indirizzata al sindaco "per avere risposte a domande che non sono soltanto nostre, ma di tanti civitanovesi". La richiesta di Frattaruolo è semplice: perchè scegliere un’area diversa da quella indicata dal Prg e dalla stessa associazione dei camperisti civitanovesi? ’Uniti per Civitanova’ indica anche l’alternativa, e cioè l’area accanto al tiro a volo. "Come è possibile scegliere una zona inserita in un contesto commerciale distante e mal collegata con la spiaggia? Perché spendere di più per dare un servizio peggiore? E infine, siccome in politica gli equilibri di una maggioranza possono spingere a compromessi, riteniamo che un sindaco che vuole far crescere Civitanova, rappresentandola ai più alti livelli, non deve consentire che certe operazioni vadano in porto scontentando camperisti, operatori balneari, turistici e casse comunali".

Giuliano Forani