"L’area camper è un fallimento annunciato"

di Barbara Palombi

La nuova area camper in piazza Nassiriya a Civitanova è deserta. A segnalarlo sono tanti cittadini civitanovesi, insoddisfatti di questa scelta del Comune. Tanti i camperisti che invece scelgono luoghi più vicini al mare, come zona di sosta in cui trascorrere le vacanze. L’esempio folgorante qualche giorno fa, in via Martiri delle Foibe. Questa la situazione che si presenta agli occhi dei cittadini, che spesso hanno difficoltà a parcheggiare le proprie vetture e se, in molti restano sorpresi dai tanti camper che affollano le zone vicino al lungomare, a non esserlo è Gabriele Gattafoni, presidente del Camping club Civitanova. "La nostra associazione, sin dall’inizio, ha consigliato di individuare un’area vicina al centro o al mare e la scelta portata avanti dall’amministrazione, sin da dicembre 2021, è stata in un luogo distante da entrambi". L’area poco utilizzata, finanziata con fondi comunali e regionali, ospita 35 stalli dedicati a brevi soste, sette colonnine multifunzione per l’erogazione dei servizi idrici ed elettrici e due sbarre automatizzate che regolano gli ingressi e le uscite. "E’ importante guardare quello che c’è intorno – sottolinea Gattafoni –. Nessuno dei comuni limitrofi ha delle aree per camperisti distanti dal centro o dal lungomare. La nostra associazione sostiene il turismo su quattro ruote con l’obiettivo di rendere Civitanova un punto di riferimento per tutti gli amanti di questo tipo di vacanza. Non spetta a noi trovare delle soluzioni da proporre per la prossima stagione, né individuare dei luoghi più idonei a soddisfare le esigenze dei camperisti, ma è l’amministrazione che ha il potere e le competenze per farlo. La situazione va affrontata e ripensata in un’ottica diversa, se si vuole rendere la nostra città al pari di altre realtà, che ogni anno accolgono centinaia di camperisti in luoghi strategici e offrendo tutti i servizi necessari. Da sempre collaboriamo con l’amministrazione e siamo pronti a dare consigli e supporto se ci verranno richiesti – conclude Gattafoni –. Il fallimento dell’area camper in piazza Nassiriya è un dato di fatto ed è importante ora rivedere le scelte fatte per trovare delle soluzioni che sostengano attivamente il settore turistico e tutti coloro che amano viaggiare sulle quattro ruote".