Cortocircuito sull’auto elettrica: brucia l’officina della concessionaria

Civitanova Marche (Macerata), 22 novembre 2023 – Vigili del fuoco sono intervenuti all’una di notte nell’officina della concessionaria di auto Cascioli in via Sonnino a Civitanova. La squadra del distaccamento e una squadra della sede centrale hanno spento le fiamme con liquido schiumogeno, fatto uscire il fumo all’interno del locale con un moto ventilatore e messo la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte, solo danni materiali.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un cortocircuito su un’auto elettrica. Le fiamme avrebbero danneggiato altre tre vetture e alcuni macchinari, provocando il crollo del controsoffitto.