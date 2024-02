Barca avvolta dalle fiamme in un cantiere navale

Civitanova, 25 febbraio 2024 - Fiamme in una imbarcazione ferma in un cantiere navale, scatta l'allarme in zona porto. La segnalazione è arrivata questa mattina, poco prima delle 7, quando da una imbarcazione si vedeva fuoriuscire del fumo. In un attimo è divampato un incendio che ha avvolto il natante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con due automezzi, gli agenti del commissariato di polizia, i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della polizia municipale, che hanno chiuso il traffico in via Leonardo Da Vinci. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per un paio di ore, poi il sopralluogo all'interno del natante. Da chiarire le cause del rogo.