Incendio a Borghi, agriturismo distrutto dalle fiamme

Borghi (Cesena), 19 febbraio 2024 – Alle 19.20 di domenica 18 febbraio, sette squadre del comando vigili del fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dai distaccamenti di Cesena e di Savignano sul Rubicone, dalla sede centrale di Forlì e dal comando di Rimini, sono intervenute a Ponte Uso nel Comune di Borghi, per un incendio sviluppatosi in un agriturismo. Le squadre hanno operato per contenere le fiamme ed evitarne la propagazione anche alla vegetazione circostante.

Ingenti i danni a tutta la struttura, che è stata dichiarata inagibile. Fortunatamente però nessuna persona rimasta coinvolta; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Sono in corso accertamenti sulle possibili cause da parte del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco di Bologna. Le principali funzioni del nucleo sono in effetti legate allo studio, alla ricerca e all'analisi in relazione alla valutazione delle cause dei roghi, che avvengono tramite ricostruzioni tridimensionali e accertamenti chimici. Inoltre il nucleo fornisce supporto ai competenti organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse al verificarsi di sinistri caratterizzati da incendio.