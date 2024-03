Ladri nel negozio di telefoni: bottino di oltre 15mila euro

Civitanova, 21 marzo 2024 – Colpo nel negozio di telefonia, malviventi in fuga con gli ultimi modelli di smartphone, tra cui anche alcuni iPhone. Il bottino è di oltre 15mila euro e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, al lavoro per acquisire elementi utili all’identificazione dei ladri che sono entrati in azione.

Il colpo è stato messo a segno l’altra notte, intorno alle 23.30. Nel mirino di ignoti malviventi è finito il punto vendita iSecurity+, all’interno del centro Megauno, in via Einaudi, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, che si occupa di vendita e di riparazioni di smartphone di ultima generazione.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, che procedono nelle indagini, i malviventi a quell’ora hanno spaccato la vetrina del negozio di telefonia e in questo modo sono riusciti ad arraffare diversi telefoni cellulari che si trovavano in esposizione. L’inventario della merce rubata dal negozio di telefonia all’interno del centro commerciale è ancora in corso, ma i ladri sono riusciti a portare via numerosi smartphone, tra cui anche alcuni modelli di iPhone Apple recentemente usciti. Un bottino che supera i 15 mila euro.

Subito dopo il colpo i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere immediatamente le loro tracce. Dopo pochi minuti, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitanova, che hanno acquisito tutti gli elementi utili alle indagini. Sono al vaglio dei militari dell’Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, sia a ridosso del negozio che intorno. Filmati che potrebbero avere immortalato l’arrivo dei malviventi e altri dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali per identificarli.