Rubati occhiali per 150mila euro

Porto Recanati (Macerata), 2 marzo 2024 – Due ladri (quasi sicuramente professionisti) hanno rubato un’auto lungo la strada Statale e subito dopo si sono diretti in corso Matteotti, sfondando in retromarcia la porta di ingresso del negozio Ottica Mauri. Poi, si sono fiondati dentro al locale e lo hanno ripulito, portandosi via qualcosa come 450 paia di occhiali, per un valore di almeno 150mila euro d’incasso. Questo il rocambolesco furto con spaccata avvenuto l’altra notte, nel centro di Porto Recanati.

Sul fatto indagano ora i carabinieri della locale stazione che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, perché i banditi sono stati sono ripresi dalle telecamere private dell’attività commerciale. Il raid si è registrato attorno alle 3. La coppia di malviventi è entrata in azione in viale Gramsci, forzando e salendo sopra a una Renault Megane di un 52enne, che vive in quella zona.

Quindi, a bordo del mezzo, si sono messi a percorrere la via principale del paese. E una volta arrivati davanti all’Ottica Mauri, in auto, sono saliti sul marciapiede e, in retromarcia, hanno spaccato la vetrata posta all’entrata del negozio. E all’interno hanno fatto man bassa di merce, con un blitz durato appena due minuti, per poi risalire velocemente in macchina e lasciarla abbandonata a lato di piazza Brancondi.

"Intorno alle 3 è scattato l’allarme interno – spiega Maurizio Casavecchia, dipendente dell’Ottica Mauri – e sono andato a vedere cosa stesse succedendo. Le telecamere hanno ripreso entrambi i ladri, ma erano incappucciati e vestiti con delle felpe. Hanno preso tutta la merce esposta e pure altri pezzi che tenevo nei cassetti. In totale sono circa 450 paia di occhiali – sottolinea ancora –, sia da vista che da sole, e ognuno aveva un prezzo al pubblico che andava da 250 sino a 600 euro. Insomma, un mancato incasso che si aggira, come minimo, dai 150mila euro in su". Sul posto è intervenuta in nottata la pattuglia dei carabinieri di Porto Potenza per il sopralluogo, mentre i titolari dell’Ottica Mauri hanno presto sporto denuncia.

"Sapevano dove colpire, e anzi hanno aperto proprio i cassetti dove c’erano gli articoli più pregiati e sono stati velocissimi – aggiunge Casavecchia –. Ciò si somma a un altro furto che era successo qui tra il 2017 e il 2018, e sempre quella volta era stata trafugata parecchia merce". A recarsi ieri all’Ottica Mauri è stato anche Maurizio Di Girolamo, il 52enne al quale è stata rubata la macchina. "Sono stato allertato dai carabinieri verso le 6 – racconta l’uomo –. La mia Megane è stata ritrovata gravemente danneggiata e ormai non più funzionante. Infatti, i ladri hanno abbassato con la forza un finestrino anteriore e staccato dei cavi della centralina, manomettendola per far partire il mezzo. Sono andato in caserma e ho fatto denuncia".