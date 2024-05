Malore in casa, infermiere muore a 56 anni

Civitanova, 18 maggio 2024 – Stroncato da un infarto Luca Beleggia. Aveva 56 anni e da trenta lavorava come infermiere all’ospedale di Civitanova, operativo nel reparto di Medicina, su cui ieri si è abbattuta la notizia della sua morte che ha lasciato sotto choc colleghi e pazienti. Il decesso è avvenuto giovedì sera, nella sua casa di Potenza Picena, dove viveva con la sua famiglia.

Era originario di Montegiorgio, ma da queste parti aveva scelto il suo campo base, facendosi apprezzare tantissimo per la capacità che aveva in corsia, per il modo in cui si rapportava ai pazienti. Un arresto cardiaco la causa della morte. Aveva lavorato fino al giorno prima, nel turno di notte, poi l’altra sera i sintomi di malessere si sono presentati intorno alle 23, ed era appena andato a dormire quando ha cominciato ad accusare il malore. Nella sua abitazione sono arrivati i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare.

Tra i tanti messaggi delle persone che lo hanno conosciuto e con lui hanno lavorato fianco a fianco ogni giorno quello di Maura Catinari, che sui social ha scritto: "Ci sono colleghi che sono una benedizione, specialmente in certi reparti, perché grazie a loro torni a casa più leggera. Buon viaggio Luca, che la terra ti sia lieve come lo sei stato tu per colleghi e pazienti". Era per tutti ‘Luca della medicina’ e così lo ricordano gli associati dall’Opi, l’Ordine delle professioni di Fermo, che in una nota di cordoglio scrivono "amico di tutti, colonna inossidabile dell’ospedale, spacca montagne, confidente, infermiere e maestro ma senza l’arroganza di esserlo, insegnavi con il tuo modo scanzonato e divertente. Incontrarti era come ricevere un massaggio al cuore. Il calcio, il tuo Milan, il lavoro, e la giornata svoltava in un sorriso".

Molto conosciuto, a Civitanova per la sua professione, aveva tentato anche una esperienza elettorale, presentandosi alle elezioni amministrative nel giugno del 2022, con la lista civica Nova Urbs a sostegno del candidato sindaco, e medico, Paolo Maria Squadroni. Luca Beleggia lascia la moglie e un figlio undicenne. Il funerale verrà celebrato oggi, alle 15, a Montegiorgio, suo paese d’origine, nella chiesa di San Giovanni.