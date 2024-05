Malore fatale mentre lavora. Muore nel parcheggio della ditta

Malore fatale mentre aspetta che venga caricato di merce il suo mezzo pesante, morto un autista di 69 anni. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi. Per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta l’altra notte, intorno alle 22.30, nel piazzale di carico merci di una ditta di spedizioni che si trova in via Gobetti, nella zona industriale di Santa Maria Apparente. Un autista polacco, di 69 anni, R.W.G. le sue iniziali, che lavorava per conto di una ditta abruzzese, stava aspettando che un dipendente dell’azienda caricasse la sua motrice. Poi, una volta fatto, sarebbe partito per la Francia. Tutto sembrava normale quando ad un certo punto il ragazzo che stava caricando la motrice del mezzo, dopo essere andato a prendere dei documenti, non ha visto più l’autista polacco.

Lo ha chiamato, ma si è accorto che il sessantanovenne era riverso a terra. Fino a cinque minuti prima i due si erano parlati. Poi il malore improvviso. Il ragazzo ha immediatamente allertato i soccorsi e, dietro indicazione degli operatori sanitari, ha anche cercato di rianimarlo. Nel frattempo, a sirene spiegate, sono arrivate in via Gobetti l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Verde. I tentativi di rianimare l’autista polacco sono andati avanti per diverso tempo e il personale medico e sanitario ha provato in ogni modo a salvargli la vita con ogni manovra. Ma per il sessantanovenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Arresto cardiaco. Sul posto, insieme ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova.

Chiara Marinelli