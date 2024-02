Rifiuti abbandonati nelle aree verdi: la mappa delle segnalazioni

Civitanova, 16 febbraio 2024 – Ancora rifiuti ingombranti abbandonati nelle zone di campagna, ennesima scoperta da parte dei volontari dell’associazione Cst.

Fioccano le segnalazioni alla polizia provinciale per la presenza di rifiuti di vario genere che qualcuno, di notte, abbandona tra il verde, in diversi punti della città.

Tra quelli preferiti dagli incivili di turno c’è la zona verde in via San Costantino, a Santa Maria Apparente, dietro l’area commerciale, più volte teatro di abbandoni.

Questa volta, nella mattinata di ieri, Angelo Marinelli, dirigente della sezione Cst (Caccia-Sviluppo-Territorio) di Civitanova ha scovato rifiuti ingombranti, decine di sacchi neri della spazzatura e addirittura un paravento, di quelli che solitamente si vedono negli studi medici.

Non va meglio in contrada San Michele, nei pressi della pista ciclabile del Castellaro, dove qualcuno ha abbandonato una poltrona, diversi cuscini di gommapiuma, bottiglie e tanta altra sporcizia. Come si diceva, non sono mancate le segnalazioni alla polizia provinciale. Già da tempo i volontari dell’associazione si occupano di segnalare, nel corso dei loro giri di perlustrazione per tutelare il verde e l’ambiente, questi episodi di inciviltà.