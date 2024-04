Piatti, sedi e altri rifiuti abbandonati nel verde a Fontespina

Civitanova, 18 aprile 2024 – Piatti, una sedia e tanti altri rifiuti abbandonati tra il verde nelle campagne tra Civitanova Alta e Fontespina. È la segnalazione fatta l’altro ieri pomeriggio dai volontari del Cst, Caccia-Sviluppo-Territorio, l’associazione che da tempo promuove la tutela dell’ambiente rurale e si occupa, tra le altre cose, anche di segnalare la presenza di rifiuti abbandonati in campagna.

L’altro ieri, nella zona dell’Asola, è stato rinvenuto dal referente locale dell’associazione Cst, Angelo Marinelli, un grosso sacco di rifiuto. Dentro c’erano, tra le altre cose, barattoli di vetro andati in frantumi e dunque anche pericolosi, lo "scheletro" di una sedia e tanti piatti in ceramica, di varie tipologie, abbandonati tra il verde in contrada Asola, non lontano dalla strada.

Di segnalazioni come questa ne vengono fatte spesso, quasi ogni settimana, nel corso dei giri di perlustrazione e controllo svolti dai volontari dell’associazione. Qualche settimana fa, a Santa Maria Apparente, era stata segnalata la presenza di rifiuti ingombranti, stampanti, fotocopiatrici, fax, cassetti e pezzi di mobilio di vario genere, in più punti, a pochi metri di distanza uno dall’altro, nelle vicinanze del fiume Chienti.