Scacco matto, la pizza viaggia in bici: "Pedaleremo da Civitanova a Istanbul"

Civitanova Marche, 8 aprile 2024 – Tra selfie e sorrisi, è partita l’avventura di ‘Scacco matto, sapori nel mondo’, la traversata in bicicletta da Civitanova ad Istanbul dei giovani civitanovesi Kyrylo Morresi e Lorenzo Belluccini. Il ritorno dei due giovani avverrà via nave. L’iniziativa, ideata in nome di uno scambio di sapori e di culture, è iniziata nella mattinata di ieri, quando i due ambasciatori sui pedali si sono ritrovati di fronte alla loro attività, la pizzeria ‘Scacco matto’ di via della Carena, per partire alla volta della Turchia.

Ad incoraggiarli per l’inizio di questa singolare avventura tra pizza e pedalate, tra parole d’incitamento e pacche sulle spalle, c’erano un centinaio di persone tra familiari, amici, colleghi e semplici curiosi, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica al fianco del consigliere comunale Gianluca Crocetti. Il tutto, accompagnato da un ricco buffet offerto dalla casa.

Il viaggio, secondo le previsioni, durerà all’incirca 25 giorni, l’arrivo è ipotizzato tra il 25 e il 28 aprile, con il duo che dopo aver oltrepassato la penisola, passerà per Slovenia, Croazia, Bulgaria e quindi Turchia. La mission di Morresi e Belluccini è quella di far conoscere all’estero il proprio prodotto, trasportandone le basi della pizza già pronte all’interno di apposite borse.

«La particolarità di questa pizza – avevano spiegato in precedenza – è che può assorbire qualsiasi tipo di condimento, l’idea è aggiungervi le specialità culinarie dei paesi dove verremo ospitati". I due giovani, nel corso del loro viaggio, alloggeranno in hotel, ostelli, case altrui, ma anche nei campeggi o all’aria aperta, essendo muniti di tende e varia ttrezzatura. L’avventura si avvale di alcuni sponsor e ogni momento è condiviso sulla pagina Instagram caponord_in_bicicletta.