Quattro mesi tra le Alpi, la traversata di Pierluigi D’Alfonso

Bologna, 8 ottobre 2023 - Un viaggio, un’avventura, un’impresa. La realizzazione di un progetto costruito negli anni, la soddisfazione di guardarsi indietro e aver compiuto, con la sola forza delle proprie gambe, ben centoquindici tappe.

È stata una combinazione di tenacia e nuovi stimoli ad aver accompagnato Pierluigi D’Alfonso, bolognese di 63 anni, nel suo cammino lungo le Alpi: “Un viaggio durato quattro mesi, che pianificavo da molto tempo e che ho potuto concretizzare quest’anno, dopo essere andato in pensione. Questo, infatti, era l’anno giusto – conferma il bolognese – e così, lo scorso due giugno, mi sono messo in cammino”. Un cammino - o meglio una traversata - terminata a settembre e che ha visto il suo punto di partenza in Croazia, “perché è lì, come spiegava Paolo Rumiz – afferma D’Alfonso – che iniziano le Alpi, vera e propria cerniera che unisce l’Europa. Sono riuscito a percorrere sei nazioni, ho conosciuto nuove persone, nuovi luoghi. In un viaggio impossibile da dimenticare”. Ad accompagnarlo nell’impresa è stata la sua compagna, Elena “con cui ho condiviso ben 82 tappe. Ne abbiamo parlato per anni e alla fine siamo riusciti a rendere questo progetto realtà – continua il bolognese –. Un viaggio, questo, che ci siamo ‘cuciti’ addosso: non ho voluto usare il gps, ma ho preferito seguire le mappe, le carte geografiche, la bussola. Decidere io stesso dove andare, ispirandomi a tre libri che ho letto e che mi hanno segnato profondamente (‘La traversata delle Alpi’ di Walter Bonatti, ‘La leggenda dei monti naviganti’ di Paolo Rumiz e ‘Legato ma libero’ di Patrick Berhault). In totale ho percorso circa 2000 chilometri, ma i metri di dislivello contano ben più della lunghezza del percorso”.

La fatica, infatti, non è mancata. Ma è stata la tenacia ad aver avuto la meglio: “Non mi sarei mai e poi mai tirato indietro. Né tantomeno mi sarei fermato lungo il cammino – prosegue D’Alfonso –. Nell’arco degli anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, avevo organizzato le diverse tappe: per ognuna c’era anche un piano B e a volte persino un piano C, perché era un progetto elastico, ma anche molto ambizioso. La traversata è terminata al mare, in Liguria. Durante questo cammino ho attraversato ghiacciai, montagne, sentieri condensando tutto il necessario in uno zaino: vado in montagna da sempre e cammino da oltre quarant’anni. In passato ci sono state tante persone che mi hanno insegnato e anche io stesso ho poi voluto trasmettere ciò che avevo imparato agli altri”. Non solo. “Alcune notti le ho passate in tenda, soprattutto nel periodo in cui i rifugi erano pieni: i primi quindici giorni di agosto o durante i weekend estivi, trovare un posto in cui dormire non è facile. Ma ogni aspetto di questo viaggio si è sempre rivelato interessante”. Interessante, sì, anche per chi nel corso dei quattro mesi di viaggio ha potuto ‘accompagnare virtualmente’ il bolognese nella sua traversata sulle Alpi, puntualmente documentata con foto e racconti sul suo profilo Facebook. “Ero partito con l’idea di scrivere un diario – afferma –, ma anche gli amici mi chiedevano foto e racconti di quello che stavo guardando, scoprendo, conoscendo. Così ho cominciato a farlo pubblicamente: sono rimasto stupito dall’interesse generato”. Ora D’Alfonso è tornato a Bologna, certamente con un bagaglio di esperienze ancora più ricco: “E’ stato un viaggio indimenticabile, dalle persone che ho conosciuto o con cui mi sono fermato a parlare, fino ai luoghi che ho visitato. E dove ogni episodio che ho potuto vivere ha avuto per me un valore unico”.