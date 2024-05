Quadrangolare di calcio in memoria di Pollini

Partita del sorriso ad ingresso libero domenica dalle 9 al campo Ceretolese per la seconda edizione del torneo quadrangolare di calcio amatoriale in ricordo del dottor Giovanni Pollini e in sostegno di Arianne endometriosi Onlus: l’associazione che si dedica alla sensibilizzazione, studio e ricerca relativa alla malattia. In campo col motto di ‘divise ma non divisi per l’endometriosi’ le formazioni composte dall’Usic (unione sindacale carabinieri), Siulp (sindacato di polizia), Gspl (gruppo sportivo polizia locale) e Usif (unione sindacale italiana finanzieri).