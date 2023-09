Il cambio vita di Alessio e Claudia: il giro del mondo dal Messico al Sudamerica

Civitanova Marche (macerata), 11 settembre 2023 – Prima il Messico, poi il Costarica, e infine il Sudamerica: storia di Alessio Sacchi e Claudia Casisa, dirigente comunale e maestra d’asilo che hanno deciso per un netto cambio di vita, lasciando i rispettivi lavori.

La coppia, originaria di Civitanove Marche (Macerata), partirà il prossimo 29 settembre per un viaggio alla scoperta del mondo con i due figli piccoli, Leonardo e Lorenzo (rispettivamente di 2 e 6 anni). “L’obiettivo è toccare i cinque continenti” le parole di Alessio e Claudia nel presentare il loro viaggio “inizieremo col Messico, poi il Costarica e il Sudamerica”. Con il seguito che è tutto da scrivere. “Vedremo strada facendo dove spostarci”.

Una decisione importante, dettata “dalla volontà di trascorrere un lungo tempo di qualità con i nostri bambini: sentiamo che è il momento giusto per farlo. Non è una fuga, ma un investimento sulla famiglia”. Il più grande dei due figli, Lorenzo, sarebbe dovuto andare proprio in questi giorni alla scuola elementare “ma alla sua formazione scolastica penseremo noi, anche perché” ha raccontato ancora la coppia “siamo sempre stati convinti che la scuola migliore sia il mondo, e non quella che si svolge tra quattro mura”.