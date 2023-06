Ferrara Summer Festival al via Ad aprire le danze è Peggy Gou

Ferrara diventa ancora una volta la capitale estiva della musica, con grandi nomi internazionali che arriveranno in Piazza Trento Trieste. Si tratta del Ferrara Summer Festival che, giunto alla sua Quarta edizione ha la possibilità di ritagliarsi nuovamente un posto di primo piano a livello Italiano, una manifestazione che unisce musica a teatro, grandi artisti italiani, talenti emergenti e big stranieri, al via da stasera fino al 21 luglio, con spettacoli dalle 21. Si comincia oggi con Peggy Gou, una tra le migliori deejay producer di musica elettronica al mondo che avrà davvero il compito di aprire le danze. Domani, si ride con Max Angioni in Miracolato tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network.

Martedì 20 arriva la prima grande icona della musica: Umberto Tozzi che ha appena dato il via al suo tour Gloria forever con i suoi grandi successi. Il 22, invece, in piazza ci sarà Drusilla Foer con Eleganzissima e il suo viaggio fra gli aneddoti tratti dalla sua vita sorprendente. Il giorno successivo ancora musica con i Modà che festeggiano il ventennale, il 24 tornano in Italia i due volte nominati ai Grammy, The Lumineers, per poi aspettare, il 28, l’anticonformista, provocatorio rapper Salmo. Il 29 sarà una serata che vede insieme i Coma Cose reduci dal successo di Sanremo, i napoletani Nu Genea e Ginevra mentre giugno, il 30 si chiude con il concerto di Biagio Antonacci con i brani che hanno segnato la sua carriera.

Cambiando scenario, e mese, il primo luglio sarà dedicato al Teenage Dream, il 2000’s party con Brenda Asnicar, karaoke a tema Disney Channel e le coreografie di High School Musical. Il 5 luglio, spazio a un’altra icona come Eros Ramazzotti nel suo Battito Infinito World Tour e il 6, l’arrivo degli Europe con l’unica data italiana estiva di un gruppo che ha segnato un’epoca.

Ricchissimo il cartellone dell’estate: l’8 luglio arriva il disk jockey tedesco Paul Kalkbrenner, e il 9 una serata che vede insieme Lazza e Il Tre rosee Villain. L’11 si ricomincia con la bellissima voce di Giorgia, il 12 fari puntati sull’arrivo del leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett. Altro nome, il 14 luglio, che ha fatto la storia della musica pop è quello dei Black Eyed Peas, insieme a Paola e Chiara. Il 15 si continua con Guè, Ernia, Geolier, Shablo mentre il 16 si torna alla classica musica italiana con Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Risate assicurate il 18 con il Giacobazzi e Friends tra i quali Dulio Pizzocchi, Vasumi e Maria Pia Timo, un tuffo nel passato il 19 con Voglio tornare negli anni ‘90, il grande concerto di Gianni Morandi il 20 tra grandi classici del suo repertorio e le tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva e gran finale, il 21 luglio con Madame. I biglietti sono in vendita sia on line che al ticketpoint a Ferrara.

Laura Guerra