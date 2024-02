Alluvione in Emilia Romagna e Marche, online le linee guida per accelerare i rimborsi

Bologna, 28 febbraio 2024 – "Accelerare, nel rispetto della legalità, le procedure di rimborso dei danni subiti da attività produttive e famiglie, tramite le risorse che sono già prontamente disponibili da parte del commissario straordinario alla ricostruzione".

L'alluvione in Emilia Romagna dello scorso anno

A questo serve la novità annunciata oggi dalla struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo: sul portale web del commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, nella sezione apposita, si possono consultare le "linee guida per la compilazione delle perizie asseverata o giurata", unitamente a un fac-simile di perizia già compilato.

Nella stessa sezione e per ciascuna regione interessata, si potranno trovare e scaricare le ordinanze numero 11 e 14, i relativi allegati, moduli, semplici manuali, oltre a un video tutorial elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, per la compilazione e l'inoltro delle domande di contributo da parte delle imprese produttive e delle famiglie che hanno subito danni a causa dell'alluvione del maggio 2023.

Queste misure, si spiega in una nota della Struttura commissariale, "sono state adottate in seguito alle risultanze emerse nel corso dei numerosi incontri che il personale della Struttura commissariale ha condotto sul territorio dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche con i rappresentanti delle Regioni e di Invitalia , con lo scopo di fornire ai cittadini, ai tecnici degli enti locali e ai periti di tutti gli ordini professionali precise indicazioni su come gestire le istruttorie e impiantare le perizie, per agevolare e velocizzare la ricostruzione privata".

Si tratta, appunto, "di semplici strumenti e ausili la cui finalità è quella di accelerare, nel rispetto della legalità, le procedure di rimborso dei danni subiti da attività produttive e famiglie, tramite le risorse che sono già prontamente disponibili da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione".